Zënter engem Joer huet en d’Fiedem vum Kulturhaus Miersch am Grapp.

Fir de Claude Mangen, dee bis elo haaptsächlech als Regisseur, Acteur oder och Auteur bekannt war, heescht dat och méi Administratiounsaarbecht. Trotzdeem kann en et net ganz loossen an huet sech zwee Projete fir d’Bühn gehalen. Een dovunner heescht „Um Stamminee“ a setzt de Pir Kremer, deen dëst Joer 100 Joer kritt hätt, a seng berüümte Radio-Emissioun an de Mëttelpunkt. Doriwwer geet Rieds mam Claude Mangen am Gespréich.

