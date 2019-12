En Interview mam President vun der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.



D'Oeuvre feiert hiren 75en Gebuertsdag, viru Jorzéngte gouf se gegrënnt fir den Affer vum Zweete Weltkrich ze hëllefen. Den Établissement public ënnert der Tutelle vum Staatsministère, geréiert d'Loterie Nationale an organiséiert a finanzéiert hautdesdaags Projeten an alle méigleche Beräicher zu Lëtzebuerg, ënnert anerem der Kultur, dem Environnement esou ewéi den Domainer Sport a Gesondheet.

1997 gouf eisen Invité Generalsekretär bei der Oeuvre, ass also scho laang Joren mat dobäi. Mam Pierre Bley schwätze mer an der Mëttesstonn iwwer d'Geschicht, d'Missioun an d'Organisatioun vun der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.



