Presidentin vun der Fapsylux, déi virun 3 Joer gegrënnt gouf, der Fédération des Associations représentant des Psychothérapeutes au Luxembourg

De Psychotherapeut sëtzt mat sengem Block um Schouss nieft der berüümter Couch, a stellt desagreabel Froen... Dat maachen se allerdéngs nëmmen am Film, oder am Sketch, an och d'Couch muss net sinn, an dass de Patient examinéiert gëtt, scho guer net...

Mir hunn de Mëtteg d’Psychotherapeutin a Presidentin vun der Fabsylux der Federatioun vun de Psychotherapeuten, d’Delphine Prüm op Besuch, déi eis e klengen Abléck an hire Beruff erméiglecht.

