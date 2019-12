Zanter 10 Joer ass de Joseph Rodesch aka ''Mister Science'' feste Bestanddeel an der RTL-Sendung PISA, nieft dem Olivier Catani.

Natierlech héiere mir hien och reegelméisseg um Radio an iwwerrascht och do mat flotten an interessanten Erkenntnisser. Der Saach op de Fong goen, dass ass dem Mataarbechter vum Fonds national de la Recherche senges. Hie versteet sech och als Lien tëscht der Wëssenschaft an all deenen, déi net doranner schaffen. Haut léiere mir de Joseph nach besser kennen an och de FNR steet am Mëttelpunkt.



17/12/2019 De Joseph Rodesch am Gespréich

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.