Beim Begrëff 'Hypnos' hunn déi meescht vun eis d'Bild am Kapp vum Hypnotiseur, deen eng Kéier schnippst an dann ass ee fort. Déi Form vun Hypnos kann esouguer geféierlech ginn an déi humanistesch Method, 2001 zu Paräis erfonnt, verännert alles. Bei där ass de Client voll do a behält d'Kontroll. E gëtt wuel a en Zoustand vun Trance versat, awer een, deen am méi héije Bewosstsinn ass.

Mat der humanistescher Hypnos loosse sech al Wonnen zou maachen, dat Erlieftent ka verschafft ginn an de Mënsch ass erëm equilibréiert. Eis Invitée bilt an hirem Institut och aus a verréit eis, wat ee mat der Technik kann am alldeegleche Liewen ufänken. Op déi Manéier gëtt et eng Liewensphilosophie.

