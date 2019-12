An der digitaler Welt ass et ëmmer méi wichteg, fir dat digitaalt Handwierksgeschier ze kennen an ze verstoen.

Dobäi kann et vun Notze sinn, wann een et fäerdeg bréngt, ee klenge Programm selwer kënnen ze schreiwen. Wéi all Friemsprooch léiert een och programméieren am Beschten als Kand. An do hëlleft de Code Club Lëtzebuerg. Kanner scho fréi d'Beréierungsängschte mat Computer ze huelen, an hinne weisen, wat ee méi mat deene Maschinne maache kann ewéi spillen a Youtube Videoe kucken.

Doriwwer, an iwwert d'Aktivitéite vum Code Club am Allgemenge goufgëtt mam President vun där a.s.b.l. geschwat.



18/12/2019 De Claudio Mourato am Gespreich

