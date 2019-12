Zanter ronn 2 Méint ass déi fréier Vizeweltmeeschterin Presidentin vun der Sektioun Karate an der FLAM, der Federatioun vun den Arts Martiaux.

E Freideg ass d‘Tessy Scholtes Invitée beim Franky Hippert an der Emissioun am Gespréich iwwer Sport tëscht 12.00 an 13.00 Auer. Zanter ronn 2 Méint ass déi fréier Vizeweltmeeschterin Presidentin vun der Sektioun Karate an der FLAM, der Federatioun vun den Arts Martiaux. An de Méint virdru goufen et op administrativem Plang onroueg Zäiten.

Ob déi lo eriwwer sinn, a wéi et an Zukunft beim Karate weider geet, ënnert aneren doriwwer hu mer mat der forméierter Sportsproff geschwat.



Am Gespréich: Tessy Scholtes

