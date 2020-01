Am Mëttelpunkt stoung e Mëttwoch d'UGDA, Union Grand-Duc Adolphe.

Audio Am Gespréich: Paul Scholer

Do ginn et e puer Voleten ervirzehiewen, wéi d'Museksschoul, d'Federatioun an och eng Mutuelle. Wat alles derhannert stécht, hu mir zesumme mam Paul Scholer, dem Direkter vun den UGDA Museksschoulen erausfonnt. Mir hunn och op déi laang an interessant Geschicht vun der UGDA gekuckt a hunn den Här Scholer och eng Grëtz méi perséinlech kennegeléiert.



