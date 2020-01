An der 1. Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport vum neie Joer, huet de Franky Hippert de Sportminister tëscht 12 an 13 Auer bei sech am Studio.

Mam Dan Kersch schwätze mer ënnert anerem iwwert seng Prioritéite fir déi nächst Joren, d'Beweegung an de Sport bei de Kanner an der Schoul, d'finanziell Mëttel fir de Sport am Staatsbudget, d'Olympesch Spiller zu Tokio an natierlech och iwwert den neien nationale Futtballstadion.