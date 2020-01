Wéi mécht een nohalteg Theater? Sou datt den CO2-Foussofdréck net ze grouss ass?

Et léisst een de Publikum pedaléieren an domadder genuch Energie produzéieren, datt d'Luuchten op der Bün och ginn. Dat ass d'Iddi hannert dem Stéck "Robert(s)" vum Trio "Les FreReBri(des)". Ee vun de Membere vun dëser jonker Theatertrupp ass d'Frédérique Colling. No hirer Ausbildung zu Bréissel, schafft si zënter e puer Joer als Schauspillerin zu Lëtzebuerg, mä engagéiert sech ëmmer nees fir onkonventionell Produktiounen.

