En Interview mat enger Déierephysiotherapeutin.

D'Madame Schon këmmert sech ëm eis Hausdéieren andeems se op se ageet fir déi richteg Therapie ze fannen, well där ginn et e ganze Koup. Eis Kollegen op véier Been kréie virun allem no Operatiounen an Accidenter gehollef fir erëm op d'Been ze kommen, awer och bei Krankheeten vun de Gelenker an der Wierbelsail.

Dat geschitt zum Beispill mat enger aktiver respektiv passiver Beweegungstherapie, Massagen, Thermotherapie oder Laser an Ultraschall. Eis Invitée praktizéiert awer och d'Blutteegel-Therapie. Bei eis erkläert se ewéi dat funktionéiert.

