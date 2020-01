Hien ass ee vun den eminenten Experten, wann et ëm d'Ardennenoffensiv geet: de Frank Rockenbrod, President vum Dikrecher Militärmusée.

D'Commemoratiounsfeierlechkeete fir den 75. Anniversaire vun der grujeleger "Battle of the bulge" sinn eriwwer, mee wéi geet et virun? Wéi gëtt d'Memoire soignéiert an un déi Jonk weiderginn?

Wéi gëtt um Schluechtfeld Schumann's Eck, wou am Wanter 1944-1945 4.000 Doudeger a Vermësster gezielt goufen, den zivillen an militäreschen Affer geduecht a wat huet d'Uni mam neien, modernen Konzept vun Erënnerungsaarbecht ze dinn?

D'Emissioun "Am Gespréich ..."