An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer huet de Franky Hippert dës Woch de President vun der FLF bei sech am Studio.

Mam Paul Philipp schwätze mir natierlech iwwert den neien nationale Futtball- a Rugbystadion, iwwert d'Zukunft vun der Futtballschoul no der Ära Breu, iwwert d'Disziplinlosegkeeten um an nieft dem Terrain, d'Moderniséierung vum Lëtzebuerger Futtball an d'Rendezvouse vun der Nationalekipp am Joer 2020. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.