Säin Instrument ass d'Gitarr, en Intrument dat e mat 13 Joer kennegeléiert huet.

Datt dorausser souguer en Job géif ginn, huet sech spéider gewisen, wéi den David Laborier am Conservatoire den Jazz entdeckt huet an dunn an Holland an den USA weider studéiert huet. Haut schafft hien mat klengen a groussen Ensembelen, dacks mam Gast Waltzing a war och scho mam Angélique Kidjo op Tour. Nächst Woch stellt hie säin neien Album NE:X:T am CAPE zu Ettelbréck vir. De Mëtteg ass den David Laborier den Invité am Gespréich.

