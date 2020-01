E Freideg tëscht 12 an 13 Auer ass d'Christiane Meynen Invitée beim Franky Hippert an der Emissioun am Gespréich iwwer Sport.

Mat der Generalsekretärin vun der Lëtzebuerger Schwammfederatioun schwätze mer natierlech iwwert den Euro Meet, dee mat all sengen nationalen an internationale Vedetten de Weekend an der Coque ass.

Donieft wäerte mer awer och mat der studéierter Kiné de Volet vum Schwammen an der Schoul beliichten, wou d'Schwammfederatioun jo eng Formatioun an eng formation continue fir d'Léierpersonal ubitt, déi awer bei wäitem nach net esou genotzt gëtt, wéi se kéint, respektiv misst ginn.

