E Freideg ass de Bommstousser eisen Invité beim Franky Hippert an der Emissioun am Gespréich iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer.

De Bommstousser huet d'lescht Joer déi bescht Saison a senger Karriär hannert sech, mat och der Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller am Summer zu Tokyo. Mat sengem Lëtzebuerger Rekord vun 22 Meter an 22 Zentimeter ass de Bertemes definitiv an der Weltspëtzt vu senger Sportaart ukomm. De Lëtzebuerger Sportler vum Joer ass e Samschdeg och beim internationalen CMCM-Meeting an der Coque dobäi.