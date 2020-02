75 Joer waren et de 27. Januar, dass d'Konzentratiounslager Auschwitz befreit gouf.

An et waren och 75 Joer, wéi den 30. an 31. Januar 91 zwangsrekrutéiert Lëtzebuerger Jongen mat e puer 100 anere Mënschen am Prisong Sonnenburg erschoss goufen. 2020 heefe sech déi grujeleg Erënnerungsdatummer, an ee vun de Messagen ass, dass dëst ni dierf vergiess ginn, egal wéi laang et hier ass. Dat maache mir dann och de Mëtteg a schwätzen iwwert den 2. Weltkrich mam Direkter vum Resistenzmusée Frank Schroeder.



D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg