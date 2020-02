Matten an der Stad ass d'House of Startups, quasi am Häerz vun der Stad fir all d'Startuppen ënnert engem Daach ënner Daach ze kréien.

Zanter annerhallwem Joer gëtt et déi spezifesch Plaz fir Mënschen zesummen ze bréngen. Déi, déi eng Iddi hunn an déi, déi do hëllefe kënnen dat op d'Been ze kréien. Zanter dem 1. Januar huet HOST, Ofkierzung fir House of Startups, en neie CEO. De Philippe Linster ass eisen Invité am Gespréich tëscht 12 an 1 an mir kucken e bëssi op déi knapp 2 Joer zréck a kucken no vir, ënner anerem op seng Ziler, déi hien sech gesat huet.



