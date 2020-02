Wéi all éischte Freideg am Mount, hu mer dës Kéier tëscht 12 an 13 Auer eng Table-ronde an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport.

Sujet ass mëndlech a physesch Aggressiounen um an nieft dem Terrain. Ass et haut méi schlëmm wéi fréier, ass et am Futtball méi schlëmm wéi an anere Sportaarten, oder gëtt et just méi public duerch déi sozial Medien? A wat sinn eventuell Léisunge fir d’Zukunft.

Invitéeë beim Franky Hippert sinn de President vum FC Etzella Ettelbréck, Tun Di Bari, de fréiere Polizist an elo President vun der Jugendkommissioun vum FC Déifferdeng 03, Guy Altmeisch, de Schoulmeeschter a Futtballtrainer, Thomas Muller, an de President vun der Lëtzebuerger Rugbyfederatioun, Steve Karier.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.