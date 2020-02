Den Henri Wehenkel huet Enn d'lescht Joer säin neit Buch „La République Trahie“ presentéiert.

Den Historiker retracéiert doranner d'Evenementer tëscht dem 10. November 1918 an dem 10. Januar 1919. Zwee Méint an deenen d'Monarchie hei am Land op der Kipp stoung an d'Iddi vun enger Republik sech breet gemaach huet. Am Gespréich mam Historiker hunn mir e kuerze Bléck an säin neit Buch geworf, mir hunn iwwer de Personnage Henri Wehenkel geschwat den eng nei Zort vu Lëtzebuerger Geschichtsschreiwung op d'Been gestallt huet a mir hunn och Parallelle gezunn tëscht der Geschicht vun deemools an dem wat sech aktuell um groussherzoglechen Haff ofspillt.

Am Gespréich mam Henri Wehenkel

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.