De fréieren "Tatort"-Acteur an haut engagéierten Naturschützer stellt zu Lëtzebuerg säi Buch "Die Hoffnung und der Wolf" vir.

57 Mol war hien de Kommissar Mario Kopper am "Tatort Ludwigshafen" an huet nieft der Ulrike Volkerts als Lena Odenthal ermëttelt. Virun 2 Joer war de Schauspiller Andreas Hoppe eng leschte Kéier an där Roll am Asaz. De Berliner Acteur huet sech zënterhier op aner Terraine gewot: als Acteur, awer och als Auteur an als Natur- an Ëmweltschützer. An deene leschten zwou Funktiounen ass hie fir eng Liesung zu Lëtzebuerg mat sengem Buch "Die Hoffnung und der Wolf".

"Die Naturverwaltung (ANF), die Nationalbibliothek (BNL) und natur&ëmwelt laden Sie herzlich zu der Lesung von Andreas Hoppe (Ex-Tatortkommissar Mario Kopper) ein. Am 27. Februar um 18.30 Uhr liest der Schauspieler aus seinem neuen Buch “Die Hoffnung und der Wolf” in der Nationalbibliothek vor und beantwortet im Anschluss alle Fragen rund um das Thema Wolf."

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.