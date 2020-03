En Interview mam Sekretär vun der ASBL "Orang Utan Help Lëtzebuerg".

Mir schwätzen iwwert de Misär vun de Mënschenafen duerch d'Palmueleg-Industrie. Am Fong si mir alleguerte mat dru Schold well deen Ueleg a ville vun eise Liewensmëttelen ze fannen ass, och wa mer eis dees net bewosst sinn.

A Malaysien an Indonesien ginn all Joer Hektare Reebësch ofgeholzt oder verbrannt fir Palmueleg-Plantagen unzeleeën. Net nëmmen d'Orang-Utanen si vum Verloscht vun deem Liewensraum betraff, mä nach e ganze Koup aner Déieren ewéi de Java-Leopard an de Sumatra-Tiger.

An der Mëttesstonn gitt Dir gewuer wéi "Orang Utan Help Lëtzebuerg" hëlleft a wéi eng Projeten genee se ënnerstëtzen.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.