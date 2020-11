E Samschdeg de Mëtteg ass de Gilbert Pregno eisen Invité vun der Emissioun "Background am Gespréich".

Mam Psycholog a President vun der consultativer Kommissioun vun de Mënscherechter schwätze mer ënnert anerem iwwert d'Konsequenze vun der Pandemie op d'Populatioun an den 20. Gebuertsdag vun der Commission consultative des droits de l'homme.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.