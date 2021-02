Den Expert an der Virologie aus dem LIH Claude Müller an den Direkter vun der Santé Jean-Claude Schmit sinn e Samschdeg Invité am Background.

Et heescht dacks d'Corona-Pandemie wier e Marathon, mä wou si mer drun op der Streck, elo bal ee Joer nodeems deen éischte Fall zu Lëtzebuerg confirméiert gouf?

Wat hu mer an deene leschten 12 Méint geléiert? Wat huet d'Wëssenschaft erreecht a wéi eng Perspektive kann een de Leit den Ament ginn?

D’Impfungen, d’Mutatioune vum Virus an och déi aktuell Zuelen.

Ënnert anerem doriwwer diskutéiere mer mam Expert an der Virologie aus dem LIH, dem Claude Müller an dem Direkter vun der Santé, dem Jean-Claude Schmit.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.