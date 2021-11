Invité e Samschdeg ass den Expert an der Virologie, den Dokter Claude Muller.

D’Ema, d’europäesch Medikamentenagence, huet de Vaccin fir Kanner tëschent 5 an 11 Joer zougelooss. Ass dat e weideren Deel vun der Léisung? Firwat ass et esou wichteg, datt jidderee sech e Rappell sprëtze léisst? Wat muss d’Regierung an hirer Kommunikatioun besser maachen? Wéi sécher ass de CovidCheck-System nach a wéi intensiv mussen zu Lëtzebuerg d’Infektiounszuele gebremst ginn?

Ënnert anerem doriwwer schwätze mer am Background mam Expert an der Virologie, dem Dokter Claude Muller. Rendezvous dëse Samschden tëschent 12 an 1.

