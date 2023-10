Fir d‘Allerhellege-Vakanz beschäftege mer eis dëse Samschdeg an eiser Emissioun Background mam Doud.

Wéi solle mer iwwer d'Stierwe schwätzen? Firwat ass et sou wichteg, méi iwwer den Doud ze schwätzen? Wat erlaabt eis déi aktuell d'Gesetzgebung ronderëm d'Euthanasie - wou sinn d'Limitten a wou muss nogebessert ginn? Wéi gesäit et mat der Palliativ-Kultur hei am Land aus? A wat sinn d'Erfarunge vun den Dokteren um Terrain?

Dat diskutéiere mer e Samschdeg mat dësen Invitéen:

Dr Monique Reiff – Neurologin am CHL

– Neurologin am CHL Dr Luciane Pauly – Generalistin bei Omega 90 – eng Asbl déi Leit un hirem Liewensenn begleet

– Generalistin bei Omega 90 – eng Asbl déi Leit un hirem Liewensenn begleet Dr Bernard Thill – Internist an Auteur vum Buch "Das Warschauer Konzert" iwwer den Doud

– Internist an Auteur vum Buch "Das Warschauer Konzert" iwwer den Doud Dr Romain Stein – Generalist a Member vun der Associatioun "Mäi Wëlle, Mäi Wee", déi sech asetzt, fir d'Recht an Dignitéit ze stierwen

