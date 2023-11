E Samschdeg ass den neie Premierminister eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

De Programm vun der CSV-DP Regierung fir déi nächst 5 Joer steet a soll jo Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken. No der Regierungserklärung vum Premier Luc Frieden feelt et der Oppositioun awer un enger Visioun, ewéi d’Land tatsächlech soll an Zukunft d’Erausfuerderungen meeschteren.

Dëse Samschdeg ass de Luc Frieden bei eis am Background, fir op d’Froen déi nach opstinn ze äntweren. Sief et wéi d’Steiererliichterunge solle finanzéiert ginn, wéi dann d’Schéier tëscht Aarm a Räich net soll weider ausernee goen oder nach ewéi d’Land soll weider wuessen. Mat all de Froen déi dat rëm mat sech bréngt.

De Background mam Premierminister ass dëse Samschdeg, tëscht 12 an 13 Auer, Live hei op RTL.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.