De Lëtzebuerger Premierminister Luc Frieden
© RTL Archiv
E Samschdeg ass de Luc Frieden eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
"Mir hu geliwwert", seet de Premier Luc Frieden. Mä ass dat wierklech esou? Dat froe mer no zwee Joer CSV-DP-Regierung de Premier Luc Frieden. Hien ass dëse Samschdeg eisen Invité am Background.
D’Regierung an de Luc Frieden kréien Drock a Kritik vu ville Säiten. Weder d’Patronen an d’Wirtschaft, nach d’Gewerkschaften an d’Salariatsvertrieder sinn zefridden.
Mir diskutéiere an hannerfroen d’Innen- an d’Aussepolitik mam Premierminister Luc Frieden. Dëse Samschdeg live tëscht 12 an 1 Auer um Radio an och am Bild op rtl.lu.
