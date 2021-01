Weltwäit betoune Wëssenschaftler, Klimafuerscher an Ëmweltaktivisten dass et héich Zäit gëtt ze handelen fir de Klimawandel ze bremsen.

Ee méigleche Wee ass eng CO2 Steier anzeféieren. Wat ass dat? A wat halen d’Leit heivun?

D’CO2-Steier ass eng Besteierung vun CO2-Emissiounen, déi bei verschiddene Prozesser ausgestouss ginn. Wéi déi Meescht wëssen, ass d’Reduzéieren vum CO2 ee vun de wichtegsten Ziler, fir de Klimawandel ze bremsen an esou d’Klimakris ze bekämpfen. Aus deem Grond ass eng CO2-Steier eng potentiell Léisung fir dës Ziler ze erreechen. Wat dat genee bedeit, erkläert eis d’Directrice vum Mouveco, Blanche Weber.



"Aus ekonomescher Siicht respektiv aus ekologescher Siicht geet et einfach drëm, fir de reelle Präis widderzespigelen. Et ass jo einfach elo sou, dass déi Schied, déi entstinn duerch den CO2, also virun allem d'Klimaverännerungen, d'Klimakris, dass déi vun eis als Gesellschaft iwwerholl ginn. Ma se si gewalteg déi Käschten, och bei eis ass d'Klimakris jo ukomm, Stierm, Iwwerschwemmungen, Dürren an esou weider. An an anere Länner am Süden vun dëser Welt ass et jo nach vill méi dramatesch. An et gëtt hei einfach gesot, dee Jéineschen, deen dat emittéiert, dee soll och ee gerechte Präis bezuelen, fir dass net alles op d'Gesellschaft refouléiert gëtt."



Donieft solle mat dëser CO2-Steier Alternative, wéi Zuch a Bus gefërdert ginn an en Ureiz geschaaft ginn fir dass d’Leit éischter op den ëffentlechen Transport ëmklammen. Fir erauszefannen wat d’Leit vun esou enger CO2 Steier halen, huet d’Ilres am Oktober d’läscht Joer eng Ëmfro am Optrag vum mouveco gemaach. Och wann 55% an domat d’ Majoritéit vun de Befroten dofir ass, geet dat net duer esou d’Directrice. D’Regierung misst hei besser informéieren an och méi kloer betounen dass des CO2 Steier virun allem eiser Ëmwelt hëllefe soll!



"Mir hunn eng Majoritéit an dëser Gesellschaft, déi fir déi CO2 Steier ass, mee et muss een awer soen dass déi Majoritéit eis net duer geet an dass mer scho mengen dass eng Regierung awer d'Obligatioun elo huet nach vill méi ze informéieren wat déi CO2 Steier bréngt, wisou Wëssenschaftler Fachleit sinn déi soen dass mer net dolaanscht kommen, wat sinn d'Auswierkunge vun der Steier. Mir mengen, dass d'Regierung schonn informéiert huet, mä dass do nach muss nogeluecht ginn."



Et gesäit een also, dass eis Gesellschaft bereet wär, Gewunnechten ze änneren, an deemno wéi och méi ze bezuelen fir d’Klimakris ze bekämpfen. Hei ass et duerfir awer och immens wichteg, dee sozialen Ausgläich ze berécksiichtegen.



“Zum Beispill ass et jo kloer, dass Masutt méi besteiert gëtt. Jo, et ass duerfir wichteg, dass Leit, déi elo nach Mazuttheizungen hunn, a vläicht manner Suen hunn, massiv ze begleeden an ze ënnerstëtzen [sinn], dass se kënnen hir Masuttheizungen ersetzen. Jo, et ass och onerlässleg, dass den ëffentlechen Transport nach méi attraktiv gëtt. Et gëtt dru geschafft, ma et muss nach vill méi dru geschafft ginn. Virun allem Optimiséierung vum Busreseau queesch iwwert d'Land. Dat ass fir eis zentral an dann awer och, dass een Deel vun de Gelder u finanzschwaach Haushälter zeréckbezuelt gëtt. Et ass kloer, et kënnt een net laanscht eng Belaaschtung. Vill vun eis fueren iergendwann Auto, jidderee vun eis hëtzt, dat heescht et wäert eng zousätzlech Belaaschtung fir all Haushalt ginn. Mä fir déi eng Leit sinn 100 Euro am Joer problemlos ze bewältegen a fir aner Leit ass dat eng zousätzlech Belaaschtung, déi awer schwéier ze stemmen ass. An dofir brauch een och ee sozialen Ausgläich fir déi Leit.”

Et ass eng generell Akzeptanz do fir d'CO2-Steier, och wa verschidde Leit nach skeptesch bleiwen. Eng Propos, déi gemaach gouf am Kader vun der CO2-Steierm ass d'Erhéije vu Bensin-an Dieselpräisser. Laut enger Ilres-Ëmfro sinn hei d'Meenungen e bëssen méi duerchwuess. 49% vun de Befrote sinn awer kloer fir eng Erhéijung vun de Präisser. Dat wier eng positiv Iwwerraschung seet d’Blanche Weber, Directrice vum Mouveco.



Dat ass an eisen An och nees extrem interessant, well et jo weist, dass bei ville Leit ukomm ass, dass mer eigentlech an der Mobilitéit aner Weeër musse goen, dass mer muss fortkommen vun dem Individualverkéier an dass d'Alternatië mussen ausgebaut ginn an dass een do och eng kléng Schëpp muss noleeën iwwert eng gewëssen Präisswouerrecht, fir dass d'Leit dat och wierklech maachen.



Et sinn awer och 44% géint eng Erhéijung vun de Bensin- an Diesel Präisser. Een Haaptgrond dofir ass, well se der Meenung sinn, dass d’Alternativen nach net gutt genuch sinn a well et der Ëmwelt näischt bréngt. Dat kéint een och novollzéien, esou d’Directrice.



Et ass wichteg ze mierken, dass eng Grondakzeptanz do ass, mä et ass ganz kloer och do dass nach vill méi vermëttelt muss ginn. Bréngen déi Erhéijungen dann och wierklech eppes? Notzen d'Leit duerno wierklech méi den ëffentlechen Transport? Gi se wierklech méi ze Fouss? Dat Geld dat erakënnt, notzt dat wierklech der Ëmwelt? Huet et CO2 méisseg eppes bruecht? Ech mengen, et gëtt vill Analysen am Ëmweltberäich, lo net an dëser Ëmfro, mä grondsätzlech, déi soen: Jo d'Leit si bereet, fir Changementer ze akzeptéieren, wa se den Androck hunn, et bréngt eppes fir d'Ëmwelt a wa se mierken, dass et och Virdeeler huet an dass et Alternative gëtt a wa se awer och wëssen, wouhin sech dat Ganzt entwéckelt.

Am grousse Ganzen huet dës Ëmfro awer gewisen, dass eis Gesellschaft gréisstendeels ekologesch Iddien vertrëtt, sech bewosst ass, dass mer Changementer brauchen, an och eng Bereetschaft do ass fir dee Wee matzegoen an Alternativen ze ënnerstëtzen. Donieft wär et awer och wichteg méi kloer driwwer ze informéieren, wat déi CO2-Steier genau bréngt a wat dat alles fir Auswierkungen huet, esou d'Blanche Weber. Hei wär et virun allem un der Regierung an deene verschiddene Ministèren ze handelen, fir besser no baussen ze kommunizéieren an ze informéieren.

