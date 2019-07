An onsem Face-à-face e Mëttwoch de Moie geet drëm, wéi eng wirtschaftlech Entwécklung mer wierklech wëllen.

Google zu Biissen, Jughurtsfabréck zu Beetebuerg a Steewollfabréck zu Suessem. Et ginn vill Beispiller fir rezent Kritiken un der Industriepolitik.

Mä wat fir eng wirtschaftlech Entwécklung wëllen mir eigentlech fir Lëtzebuerg? Industrie op der enger Säit. Ëmwelt- an Naturschutz op der anerer. Sinn dat Géigesätz? Oder kann een eng nohalteg Industrie-Politik schafen?

All dat sinn Froen mat deene sech de Moien am Face-à-Face beschäftegt gëtt. Invitéiert sinn den Direkter vun der Industriellefederatioun René Winkin an d'Presidentin vum Mouvement Ecologique Blanche Weber.

