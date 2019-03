E Mëttwoch de Moie war den Direkter vum Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique, kuerz SIGI, eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Date besser benotzen a geréieren, fir dass d’Gemenge besser funktionéieren, am Interessi vun de Bierger.

Dat ass graffe resuméiert d’Haaptaufgab vum SIGI, dem Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique, deem säin Direkter, de Carlo Gambucci um Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun war.

Vun den 102 Gemengen am Land, ass just d’Stad Lëtzebuerg net Member am Syndikat, well déi ganz aner Ufuerderungen huet, wéi mi kleng Gemengen.

Als Informatik-Gremium wier et och normal, dass een alt emol Affer vun enger Hacker-Attack gëtt. Dofir géif een awer enk mat de staatlechen Sécherheetsinstitutiounen an deem Beräich zesumme schaffen. Bis ewell hätt Schued nach ëmmer kënne verhënnert ginn, an d’Date geséchert bleiwen.

D'Lëtzebuerger Gemengen stinn awer net schlecht do a Saachen Digitalisatioun.

Et wier een an der glécklecher Situatioun, datt ee kann an enger Gemeng eng Léisung fannen, wouvunner déi aner 100 Gemengen da kënne profitéieren.

AUDIO: Invité vun der Redaktioun: Carlo Gambucci

