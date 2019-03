E Freideg ass den internationale Fraendag an d'Ministesch fir Gläichstellung tëscht Fraen a Männer ass eis Invitée vun der Redaktioun.

Bei där Geleeënheet schwätze mir mam Taina Bofferding iwwert d'Situatioun vun de Fraen zu Lëtzebuerg, de Feminismus am Land a wéi d'Ministesch d'Fraerechter wëll stäerken.

