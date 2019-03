E Mëttwoch de Moien ass de President vum Groupement Pétrolier den Invité vun der Redaktioun.

D’Regierung setzt d’Akzisen op Bensin an Diesel ëm een, respektiv ëm zwee Cent an d’Luucht. Wéi reagéiert de Groupement Pétrolier dorobber? Dat froe mer de Mëttwoch de Moien hire President, de Romain Hoffmann.

De Pëtrolssecteur huet hei am Land eng grouss Wichtegkeet fir déi national Wirtschaft, d’Tankstelle brénge méi wéi zwou Milliarden Euro d’Joer iwwer d’Akzisen eran.

Wat riskéiert Lëtzebuerg? Oder ass déi kléng Hausse gutt ze verkraaften? A bréngt et eppes fir eis Klimaschutzziler ze erreechen?

Dat alles diskutéiere mer mam Romain Hoffmann, President vum Groupement Pétrolier, wéi gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg