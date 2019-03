E Méindeg de Moie ass den Dr. Pit Duschinger, designéierten neie President vun de Lëtzebuerger Gynekologen, eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi steet et ëm de Beruff vum Fraendokter? Ginn et der genuch a wéi attraktiv ass deen Job?

RTL NEWS: Spidolsplang net am Interêt vun alle Fraendokteren

Ënnert anerem doriwwer schwätze mer mam Dr. Duschinger. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 8.10 Auer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.