E Mëttwoch de Moien ass d'Julia Gregor vum regionale Sozialzenter Norden, dem Resonord, eis Invitée vun der Redaktioun.

An der Chamberkommissioun Famill an Integratioun presentéiert déi zoustänneg Ministesch Corinne Cahen e Mëttwoch eng Etüd vun der Uni Lëtzebuerg iwwert déi regional "offices sociaux".

Wéi schaffen dës regional Sozialzentren konkret, wie ka vun hirer Hëllef profitéieren a wéi huet d'Situatioun evoluéiert?

Dat froe mir d’Julia Gregor vum regionale Sozialzenter Norden, dem Resonord. Si ass eis Invitée vun der Redaktioun.

