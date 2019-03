En Donneschdeg de Moien ass de President vun der Copas eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Juni zejoert goung en 11 Deeg laange Sträit am Fleegesecteur op en Enn. D'Sozialpartner goufe sech eens. Eng 700 Salariéen aus dem Secteur krute méi Pai.

Den Accord koum awer nëmmen zustanen, well d'Regierung, dem Daachverband vun de Fleegeheemer, der COPAS, versprach hat, d'Käschten dofir ze iwwerhuelen. Dat ass awer bis elo net geschitt.

An doriwwer schwätze mer mam Copas-President Marc Fischbach. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.