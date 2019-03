E Freideg de Moie ass de President vun der Bréifdréieschgewerkschaft, de Raymond Juchem eisen Invité vun der Redaktioun.

Bréifdréieschgewerkschaft huet e Freideg de Mëtten hiren Nationalkongress. An do wäerte vill Sujeten ugeschnidde ginn. Besser Lounkonditiounen, déi duebel Tournéeën, an d'Post Strategie 2018 bis 2022, sinn der nëmmen e puer dovunner.

Mir schwätzen awer schonn e Freideg de Muere mat der Bréifdréieschgewerkschaft. De President Raymond Juchem ass onsen Invité vun der Redaktioun.

