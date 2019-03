De Logement bleift ee vun de ganz grousse Suergekanner zu Lëtzebuerg. E Méindeg de Moien ass d'Diane Dupont eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi eng Roll spillen d'Promoteurs publics, dat froe mer e Méindeg de Moien d'Diane Dupont, Presidentin vum Fonds du Logement.

Wéi vill baut de Fong déi nächst Joren? Wat fir Konklusioune ginn aus de rezente Liser-Etüde gezunn? Wéi gutt ass d'Stëmmung beim Fong, mat Bléck op déi vill Demissiounen? Dat si weider Froen.

D'Diane Dupont ass kuerz no 8 Auer d'Invitée vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.