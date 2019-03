E Dënschdeg de Moien ass de Generalsekretär vun der Horesca, de François Koepp, eisen Invitée vun der Redaktioun.

D’Horesca - den Daachverband vun den Hôtelieren, Restaurateuren a Cafetieren - hat e Méindeg den Owend Generalversammlung. Eng 2.900 Betriber, wou iwwer 18.000 Leit schaffen, gëtt et hei am Land an deem Sekteur. Wou de Schong dréckt a wéi et sech awer och gutt Sue verdénge léisst, kucke mer dono mam Generalsekretär vun der Horesca. De François Koepp ass den Invité vun der RTL-Redaktioun de Moie géint 10 op 8.

