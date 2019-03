Déi gréng Co-Presidentin ass eis Invitée vun der Redaktioun.

Zanter annerhallwer Woch ass si déi gréng Co-Presidentin: d'Djuna Bernard, déi och fir déi Gréng an der Chamber sëtzt.

Wat huet se wëlles? Wëllen déi Gréng och d'"SUVen an aner Drecksschleideren" méi héich besteieren? Dat froe mer ënnert anerem eis gréng Invitée vun der Redaktioun, wéi gewinnt géint 10 op 8.

