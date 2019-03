D'Ëmweltministesch ass e Freideg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Regierung ënnerhëlt net genuch géint d’Gefor vun der Afrikanescher Schwéngspescht, bekloe sech d’Jeeër. Lo gëtt en Zonk opgeriicht an d’CSV reegt sech op, datt et iwwerstierzt wär, een d’Gemengen net informéiert hätt an d’CSV reprochéiert der Regierung d’Arroganz vun der Muecht. Wat ass drun un all deene Reprochen?

Fir dorobber ze äntweren, ass d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Freideg de Moien eis Invitée am Studio. Dat wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

RTL-Artikel: Afrikanesch Schwéngspescht: Gemenge kritiséiere Manktem un Informatioun iwwer d'Opriichte vum Zonk

RTL-Artikel: Schwéngspescht: D'Arméi ass am Gaang, 9 Kilometer Zonk tëscht Lénger a Grass opzeriichten

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.