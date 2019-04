E Mëttwoch ass den Transportminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Op RTL ass d' Sécherheet op der Strooss den Thema vun der Woch. An deem Kontext wëlle mer um Radio vum Mobilitéits- an Transportminister wëssen:

Wéi sécher sinn d’Stroossen u sech, d’Infrastrukturen?

A wat erwaart een sech vu neie Sécherheetstechnologien an de Gefierer?

De François Bausch ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

