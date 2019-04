En Donneschdeg ass Logementsdag op RTL. Eisen Invité vun der Redaktioun ass dowéinst den Direkter vun der "Société Nationale des Habitations à Bon Marché".

D'Wunnengsproblematik ass jo eng vun de gréissten Erausfuerderunge fir onst Land. Ee vun den Acteuren am soziale Wunnengsbau ass d'"Société Nationale des Habitations à Bon Marché".

Wéi vill Sozialwunnenge brauche mer?

Wéi vill ginn der gebaut?

Firwat kritt Lëtzebuerg de Logementsproblem net an de Grëff?

Doriwwer schwätze mer mam Direkter vun der SNHBM. De Guy Entringer ass onsen Invité vun der Redaktioun.

