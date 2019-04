Eisen Invité vun der Redaktioun en Dënschdeg de Moien ass de President vum Stater Geschäftsverband.

2018 war en "duerchwuessent" Joer fir d’Stater Geschäfter. De President vum Stater Geschäftsverband, de Guill Kaempff ass den Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Tram mat sengem Chantier oder aner Gewunnechte vum Client maachen de Geschäftsleit Problemer, mä sinn och eng Chance...wat sicht de Client? Wat bidden d’Stater Butteker? Géint 10 op 8 en Dënschdeg schwätze mer mam Guill Kaempff driwwer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg