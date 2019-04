Eis Invitée vun der Redaktioun e Mëttwoch de Moien ass d'Direktesch vun der Nationalbibliothéik.

D'Nationalbibliothéik plënnert, Enn September geet dat neit Gebai um Kierchbierg op. D’Direktesch Monique Kieffer ass de Mëttwoch de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

Leeft bis ewell alles wéi geplangt? Op wat freet d’Cheffin vum Haus sech am meeschten am neie Gebai?

Wat erwaart de Public, de Lieser, alles an der neier Nationalbibliothéik? Um 10 op 8 e Mëttwoch schwätze mer mat der Direktesch vun der BNL driwwer.

