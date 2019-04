Eis Invitée vun der Redaktioun en Donneschdeg de Moien ass d'Presidentin vun der Douanesgewerkschaft.

Fréier hunn d’Douanieren d’Grenzen iwwerwaacht, haut mam Schengen-Raum ass d’Aarbecht vun der Lëtzebuerger Douane eng ganz aner.

Fir iwwer hir Aarbecht ze schwätzen an iwwer d’Problemer, ass d’Presidentin vun der Douanesgewerkschaft den Donneschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Lynn Luciani ass géint 10 op 8 live bei eis am Studio a mir diskutéieren ënnert anerem iwwer d’Aarbechtszäitreegelung, déi och bei den Douaniere wéi bei de Poliziste fir Schwieregkeete suergt.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg