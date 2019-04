Eisen Invité vun der Redaktioun e Freideg de Moien ass den LSAP-Deputéierte Marc Angel.

Wat bedeit d'Verlängerung vum Brexit? Hunn d'EU-Staats- a Regierungscheffen déi richteg Decisioun geholl? Wéi ass et mam Impakt op d'Europawalen? Wat sinn an der neier Situatioun d'Optioune vun de Briten? Wéi ka Lëtzebuerg sech verhalen?

Mir froen de Freideg de Moie beim President vun der zoustänneger Chamberkommissioun no. Den Deputéierte Marc Angel ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

