Eisen Invité vun der Redaktioun um Méindeg de Moien ass de President vum CGDIS.

Zanter dem éischte Juli si Pompjeeën a Protection Civile zesummegeluecht. Dat am "Corps grand-ducal d'incendie et de secours". Kuerz CGDIS.

Wat huet d'Reform bruecht? Wou muss nogebessert ginn? Wéi steet et ëm déi Fräiwëlleg?

Dat froe mer den President vum CGDIS. Den Alain Becker ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

