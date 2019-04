Dat huet den Invité vun der Redaktioun Charel Schmit vum Fachverband fir Sozial Aarbecht, Bildung an Erzéiung en Donneschdeg de Moien ënnerstrach.

D'ANCES begréisst, datt d'Reform vum Jugendschutzgesetz elo nach eng Kéier op de Leescht geholl gëtt. Hei am Land wier et nämlech laang entweder Schutz- oder Strofmodell gewiescht. An dat hätt der Reform geschuet.

Fir d'ANCES ass et elo wichteg, datt am neien Text, d'Kand als Acteur definéiert gëtt. Datt seng Meenung gehéiert gëtt. Och de Prinzip vun aussergeriichtleche Léisunge misst an d'Reform stoe kommen. An, datt de Fräiheetsentzuch dat allerlescht Mëttel ass. Mannerjäreger am Prisong sollen een Tabu sinn.

Et bräicht een och net onbedéngt weider Infrastrukturen. Wann een adequat Gesetzestexter hätt, sou nach den Charel Schmit.

AUDIO: Invité vun der Redaktioun: Charel Schmit

