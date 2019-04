Eisen Invité vun der Redaktioun e Freideg de Moien ass de Chamberpresident.

Wéi kann een de Leit d'Politik méi no bréngen? D'Aarbecht an der Chamber méi zougänglech an d'Debatte méi attraktiv maachen? Ënnert anerem dat froe mir de Chamberpresident.

De Fernand Etgen ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 8.10 Auer e Freideg de Moien.

